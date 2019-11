Bischof Wilhelm Krautwaschl weihte am Sonntag die aus dem Jahr 1829 stammende und nun komplett renovierte Orgel in Judenburg ein.

Renovierte Orgel in Judenburg

Orgelrestaurator Francesco Zanin, Organist Axel Leitner und Bürgermeister Hannes Dolleschall vor der komplett renovierten Orgel in der Stadtpfarrkirche Judenburg © Josef Fröhlich

Es ist ein Jahrzehntprojekt, dessen Fertigstellung am Sonntag in Judenburg gefeiert wurde: Bischof Wilhelm Krautwaschl weihte die neu renovierte und nun wieder in Betrieb genommene Orgel der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus feierlich ein. (siehe Infobox unten). Die letzte Renovierung liegt fast 70 Jahre zurück.