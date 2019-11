Stefan Schneidl aus Pöls-Oberkurzheim steht im Finale des steirischen Harmonikawettbewerbs. Dieses wird am 9. November live in ORF 2 übertragen.

Stefan Schneidl (13) mit seinem Musiklehrer Markus Schwarz © KK

Ob er nervös ist? „Nicht wirklich, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es gut machen werde“, sagt Stefan Schneidl. Dem jungen Mann steht ein großer Auftritt bevor: Er hat den Einzug ins Finale des diesjährigen steirischen Harmonikawettbewerbs geschafft, das live in ORF 2 übertragen wird.



Seit acht Jahren spielt der 13-Jährige die steirische Harmonika. „Heuer habe ich zusätzlich mit dem Hackbrett angefangen, aber die Harmonika taugt mir mehr“, erzählt Stefan. Sein Lehrer Markus Schwarz bezeichnet ihn als sehr talentiert. „Und er übt sehr viel“, so Schwarz, der vielen Menschen bekannt ist. Er ist Frontman der „Schwoazstoaner“, die in ganz Österreich und darüber hinaus zeigen, wie man Stimmung macht.