"Cheeeseburger" hieß es beim Fototermin bei der Eröffnung mit Andreas Gamsjäger (rechts) © Michaela Egger

Frisch renoviert präsentiert sich McDonald's in Knittelfeld. Inhaber Andreas Gamsjäger lud am 28. Oktober zur offiziellen Eröffnung des Restaurants, das in sieben Wochen komplett umgebaut wurde. Der Betrieb ging in der Umbauphase weiter, teils in Containern vor den Räumlichkeiten. Ein paar Tage musste das Restaurant seine Pforten komplett schließen.



Gamsjäger ist Chef von den Filialen Bruck, Leoben, St. Lorenzen im Mürztal, Judenburg und Knittelfeld. In den vergangenen Jahren floss viel Geld in die Standorte, so etwa in neue Parkmöglichkeiten in Judenburg oder in die Modernisierung des Leobener Schnellrestaurants. Erst 2017 eröffnete die Filiale in St. Lorenzen.