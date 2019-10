Kleine Zeitung +

Drei Steirer schwer verletzt 19-jähriger stürzte betrunken von Balkon, zwei weitere Stürze vom Dach

Samstagvormittag stürzte ein 54-Jähriger am Salzstiegl von einem Dach etwa drei Meter in die Tiefe. Ähnlicher Unfall in Krakau. In Pöllau stürzte ein 19-Jähriger vom Balkon, er dürfte schwer alkoholisiert gewesen sein.