Neue Ärztin Nach bangem Warten öffnet nun doch eine Ordination in Krakau

Aufatmen im Bezirk Murau: Seit dem Frühjahr stand man in der Gemeinde Krakau ohne Arzt da, Bürger mussten weite Wege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Ab 4. November ordiniert eine neue Ärztin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Monika Schober ordiniert ab 4. November in Krakaudorf. Hier im Bild mit Bürgermeister Gerhard Stolz © KK

Mehr als ein halbes Jahr gab es im Raum Krakau im Bezirk Murau keinen praktischen Arzt. Nach der Pensionierung von Siegfried Samberger mussten die Patienten in der weitläufigen Gegend zu Ärzten nach St. Peter am Kammersberg, Schöder, Murau oder Tamsweg ausweichen – mit entsprechend längeren Wartezeiten. Eine Nachfolge scheiterte damals an komplizierten Umständen.