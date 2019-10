Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Finanzamt Judenburg steht im Zentrum der Gerüchte © Sarah Ruckhofer

Gibt es einen Service-Abbau am Finanzamt in Judenburg? Dieses Gerücht kursiert schon länger in der Region, auch das Finanzamt in Liezen soll betroffen sein. Nun prescht die SPÖ mit einer Aussendung vor: Da es im Finanzamt Judenburg ab Dezember "keinen besetzten Informationsbereich mehr geben" werde und Termine nur mehr nach Vereinbarung angeboten werden sollen, stelle man sich "entschieden gegen weniger Service". Und weiter: "Wir werden entschlossen dagegen auftreten und unseren Standpunkt in Richtung Wien klarmachen. Hier wird einmal mehr versucht an der falschen Stelle einzusparen“, so die SPÖ-Abgeordneten Wolfgang Moitzi und Max Lercher.