Am 16. November wird in Knittelfeld wieder für den wohltätigen Zweck gefeiert.

Die Oberlandler feiern bald wieder für den guten Zweck © Josef Fröhlich

Für Ballliebhaber ist es ein Fixpunkt im Kalender: Am 16. November findet der traditionelle Oberlandlerball im Kulturhaus Knittelfeld statt. Wie gewohnt kommt der gesamte Reinerlös der Veranstaltung wohltätigen Zwecken in der Region zugute. Allein im vergangenen Jahr konnten so unschuldig in Not geratene Menschen mit 35.000 Euro unterstützt werden. Die Oberlandler richten zudem nicht nur Veranstaltungen wie eine Senioren- und eine Kinderadventfeier aus, sie helfen auch Familien mit besonderen sozialen und gesundheitlichen Bedürfnissen mit der sogenannten „Kindereinkleidung“.