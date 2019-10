Ein ehemaliger Politiker schlug nach einem Fußballspiel einen Mann und eine Frau brutal nieder und trat auf sie ein. Heute muss er sich am Straflandesgericht Graz wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung vernatworten.

Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung muss sich heute ein ehemaliger Bundesrat, Nationalrat und Landesbediensteter am Landesgericht Graz verantworten. Am 3. März 2019, nach dem Fußballspiel Sturm gegen LASK ging der Familienvater auf einen Mann (35) und seine Begleiterin (38) los, weil die sich in einem Streitgespräch als Rapid-Fans zu erkennen gegeben hatten.