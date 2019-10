Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team von Red Zac Hörl © Caren Steinkellner

Jubiläum feiert in diesem Jahr Red Zac Hörl in Fohnsdorf: Das Unternehmen besteht seit 70 Jahren. Auf ein Fest verzichtet der Anbieter von TV-Geräten, Waschmaschinen, Kühlschränken oder anderen Haushaltsgeräten aber bewusst.



„Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir lieber beim nächsten größeren Anlassfall wie einem regionalen Hochwasser eine größere Sachspende an bedürftige Mitmenschen in unserem Umkreis vergeben wollen“, so Geschäftsführer Harald Dopona. Eigentümer ist Karl Hörl.



Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 15 Mitarbeiter, die unter anderem auf Elektroinstallationen spezialisiert sind. „Wir sind aber auch Spezialisten für die Errichtung und Planung von Kleinwasserkraftwerken in der Umgebung“, so Hörl.



Bei den Mitarbeitern im Verkauf werde vor allem auf Fachkompetenz Wert gelegt: „Sie verstecken sich nicht hinter den Regalen“, sagt Eigentümer Hörl. Red Zac Hörl bietet zudem ein firmeneigenes Kabel-TV, mit dem rund 2000 Kunden versorgt werden.