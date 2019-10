Facebook

Bürgermeister Gernot Lobnig mit Kommandant Markus Nußbaummüller © Tscharre

Die Feuerwehrleute strahlten am Samstag mit der Sonne um die Wette. Nach einer Bauzeit von knapp 14 Monaten wurde das an der Ortseinfahrt gelegene, neu errichtete Rüsthaus im Rahmen einer großen Feier übergeben. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf knapp 1,6 Mio. Euro, gefördert durch Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark (600.000 Euro). Von der Gemeinde Fohnsdorf kamen knapp 800.000 Euro, weiters gabe es Zuschüsse des Landesfeuerwehrverbandes (90.000 Euro) und einen Beitrag der Feuerwehr Fohnsdorf in Höhe von 50.000 Euro. Zudem leisteten die Kameraden der Feuerwehr Fohnsdorf noch rund 2500 Stunden an Eigenleistung.