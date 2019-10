Was wächst vor der Haustür seit 100 Jahren? Alte Apfel- und Birnensorten erleben ihre zweite Blüte. Ihre Bestimmung ist eine eigene Wissenschaft. Zu Besuch in der Alters-WG mit „Broadoarsch“, „Krummstiel“ und der „Guten Luise“.

Alois Wilfling und Irmgard Ilg bestimmen pro Jahr bis zu 1500 alte Streuobstsorten in der Steiermark © Juergen Fuchs

Am Weidezaun im Windschatten des Zirbitzkogel trifft Entdeckerstolz auf bäuerlichen Wissensdurst. Heroben auf 1000 Meter Seehöhe, wo das Steirisch schon kärntnerisch klingt, nutzen die Seniorbauern Heinz Pichler und Nachbar Theobald Hofer als „Zaungäste“ die Gunst der Stunde: In der pittoresken Streuobstwiese schurln zwei Wissenschaftler mit fünf Meter langen Pflückstangen zwischen den hundertjährigen Prachtbäumen hin und her, um den süßesten Früchten, die hier seit Generationen wachsen, einen Namen zu geben.