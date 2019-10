Facebook

Am Bahnhof Judenburg musste der Minderjährige aussteigen © Ute Groß

In Judenburg zum Aussteigen aufgefordert wurde ein junger Mann, der zuvor in Unzmarkt-Frauenburg eingestiegen und eigentlich auf dem Weg in die Tourismusschule Bad Gleichenberg war. Seit heuer besucht der 14-Jährige die Bildungseinrichtung. Sonntags bricht er mit dem Zug in die Schule auf, doch an diesem Tag mussten die Eltern mit dem Auto einspringen. „Mein Sohn wurde von der Zugbegleiterin aufgefordert, den Zug wieder zu verlassen“, so die empörte Mutter. Der Grund: Überfüllung.



Der Schüler sei nicht der einzige gewesen, der den Zug verlassen musste. Was die Mutter besonders stört ist, dass dem jungen Mann keine Informationen über alternative Verbindungen mitgegeben wurden: „Er wurde einfach schroff aus dem Zug befördert und das war's.“ Sie fragt sich zudem, warum er zuerst einsteigen durfte, um kurz darauf wieder aussteigen zu müssen? Informationen über eine Überfüllung habe es auf der entsprechenden Onlineplattform der ÖBB nicht gegeben. Und: „Auf der Strecke gibt es schon seit vielen Jahren dieses Problem der Überlastung.“