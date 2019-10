Am Dienstagmorgen kam es zu einer folgenschweren Kollision eines Pkw und eines Lkw auf der Triebener Straße zwischen St. Peter ob Judenburg und Pöls.

Am Dienstag (8. Oktober) ereignete sich um circa acht Uhr auf der B 114 (Triebener Straße) ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Lkw- und ein Pkw-Fahrer beteiligt waren. Der Pkw-Lenker ist am Unfallort verstorben. Der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen ins LKH Judenburg eingeliefert.