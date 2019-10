Neues Logo, neuer Slogan: Das Regionalmanagement will das Image der Bezirke Murtal und Murau grundlegend verändern.

Die Bezirke Murtal und Murau unter einem gemeinsamen Logo © Raphael Ofner

Wer nach der „stärksten Region“ des Landes sucht, der wird in der westlichen Obersteiermark fündig – zumindest sehen das die Verantwortlichen des Regionalmanagements so. Sie luden am Montag (7. Oktober) gemeinsam mit Vertretern von Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen zum Startschuss einer Imagekampagne ins Schloss Gabelhofen.