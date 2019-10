Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der offizielle Festakt anlässlich der 150-Jahr Feier hat mit ÖBB-Chef Andreas Matthä, TS-Geschäftsführerin Sandra Gott-Karlbauer, dem Knittelfelder Bürgermeister Gerald Schmid, der 2. Landtagspräsidentin Manuela Khom und LAbg. Helga Ahrer stattgefunden © ÖBB

„Über 500 Fachkräfte sorgen am Standort Knittelfeld dafür, dass alles was fahren soll auch wirklich fährt. Das TS-Werk in Knittelfeld ist das Kompetenzzentrum für Instandhaltung und Fertigung von Radsätzen unterschiedlichster Bauarten. Wir sind stolz auf die Entwicklung und investieren daher auch weiter", so ÖBB-Chef Andreas Matthä ihm Rahmen des offizellen Festaktes am Samstag. Am Werks-Gelände konnten sich Besucher ein Bild des Kompetenzzentrums machen. Die Werkstätte nahm ihre Anfänge 1869 als Werkstätte für die Kronprinz-Rudolf-Bahn mit 73 Arbeiternund ist mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Pro Jahr werden am Standort Knittelfeld von rund 500 MitarbeiterInnen mehr als 25.000 Radsätze sowie 3.000 Tonnen Stahlbaukomponenten produziert und mehr als 1.000 Revisionen und Checks an Sonderfahrzeugen und Güterwagen durchgeführt. Die Lehrwerkstätte in Knittelfeld wird aktuell neu errichtet und bietet künftig 200 zukunftsweisende Ausbildungsplätze.