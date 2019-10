Die Kleine Zeitung stieg in Zeltweg mit den Fluglehrern des Bundesheeres ins Cockpit zweier Schulungsflieger. Ein Erfahrungsbericht.

Mit Militärpiloten in der Luft

An Bord der PC7 über dem Fliegerhorst Zeltweg © Wilfried Rombold

Die Zeit drängt. Ausläufer eines Sturms sollen bald auch den Himmel über Zeltweg erreichen. Dann könnte es ungemütlich werden für den taufrischen „Flugschüler“ an Bord der PC 7 des Bundesheeres. Schnell in die Fliegerkombi geschlüpft, leicht angespannt der Sicherheitseinweisung von Pilot Andreas Huemer gelauscht und 15 Minuten später werde ich am Rücksitz des Turbotrainers festgeschnallt.