Aus für Betriebskrankenkassen„Statt Ansprüchen gibt es nun Almosen“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Lercher teilte am Donnerstag vor der Frühschicht frisch gedruckte Info-Blätter in Zeltweg aus © Facebook/Lercher

Der Kampf um die Stimmen der Arbeiter zwischen SPÖ und FPÖ spitzt sich im Wahlkampffinale bei einem Thema zu: den obersteirischen Betriebskrankenkassen. Rund 27.000 Arbeitnehmer und deren Angehörige sind bei drei Kassen der Voestbetriebe in Leoben, Kapfenberg und Zeltweg versichert.



SPÖ und Vertreter der Kassen hatten im Vorfeld mobil gemacht und eine Unterschriftenaktion gestartet. Vergeblich, denn bei der letzten Nationalratssitzung am Mittwoch fiel die Entscheidung: die SPÖ blitzte mit ihrem Antrag ab, die Kassen zu erhalten. ÖVP und FPÖ beschlossen die Überführung in die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), das Vermögen der Kassen fließt in eine Privatstiftung.