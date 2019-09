Facebook

Die Airpower sorgt weiterhin für Diskussionsstoff © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Am frühen Abend des 7. September ging am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die Airpower19 zu Ende. Wer danach hoffte, die Diskussionen um die zunehmend umstrittene Flugshow würden vorübergehend verstummen, wurde aber enttäuscht. Denn mittlerweile ist die Airpower auch schon im Nationalratswahlkampf voll angekommen.