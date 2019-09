Pkw-Lenkerin kam in St. Marein-Feistritz von Fahrbahn ab und landete in Straßengraben.

Die in St-Marein-Feistritz verunfallte Pkw-Lenkerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden © FF Knittelfeld

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Montag, dem 16. September, eine Pkw-Lenkerin kurz nach 12 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Murtal Schnellstraße S 36 ab. Der Pkw kam in Fahrtrichtung Wien nahe einer Raststation in St. Marein-Feistritz in einem kleinen Graben seitlich zu liegen.