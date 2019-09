Facebook

Marco Krätschmer, Direktor der VS Lindfeld, hat Anfang September auch die Leitung der Neuen Mittelschule Dr.-Karl-Renner übernommen. Langfristig wird ein Schulcluster angestrebt – möglicherweise unter Beteiligung der Polytechnischen Schule © Raphael Ofner

Räumlich sind die Volksschule Lindfeld und die Neue Mittelschule Dr.-Karl-Renner schon jetzt eng miteinander verbunden: Nur wenige Meter trennen die Schulgebäude in Judenburg und auch Sportanlagen werden beiderseitig genutzt. In Zukunft will man nun aber auch auf inhaltlicher und personeller Ebene gemeinsame Wege gehen.