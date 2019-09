Umweltverschmutzung im Pölstal: Acht prall gefüllte Müllsäcke wurden von einer Brücke in den Blahbach geworfen, der Unrat gelangte auch in die Pöls. Die Polizei ermittelt.

Flaschen, Dosen, Kleidung und mehr zog ein engagierter Fischer aus dem Bach © kk

Ende letzter Woche warf ein Unbekannter acht volle Müllsäcke vermutlich von der Römerbrücke in Unterzeiring (Gemeinde Pölstal) in den Blahbach, der Unrat verteilte sich auf mehreren Kilometern Länge. "Ich habe etwas Schwimmen gesehen und bin nachschauen gegangen", erzählt Fischer Hans M., der zufällig mit seinem Rad am Bach entlang fuhr. "Die Säcke sind aufgeplatzt, es hat stark geregnet." In mühsamer Handarbeit reinigt der engagierte Pölser zwei Tage lang den Bach bis zur Mündung in die Pöls. "Es waren Schuhe dabei, Judogewand für ein Kind, Bademäntel, Bundesheer-Socken, Dosen, Weinflaschen, aber auch Säcke voll Nägel und Asche", ist der Passant fassungslos. Der Müll füllt die gesamte Ladefläche seines Pick-Ups.