Der Samstag gilt als der besucherstärkste Tag der Flugschau. Pünktlich zur Öffnung um sieben Uhr Früh stürmten schon Tausende das Gelände. Wir berichten wieder live vom Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das kühle Wetter stört die Airpower-Fans nicht © (c) Herbert PENDL

Der erste Tag der Airpower19 verlief weitgehend ruhig und für die Beteiligten zufriendenstellend. Aufgrund des Wetters kamen wie erwartet weniger Besucher, 80.000 waren es laut den Veranstaltern. Am Samstag werden noch mehr erwartet, insgesamt rechnet man mit 200.000 Flugschau-Gästen. Was am ersten Airpower-Tag passierte, können Sie hier nachlesen.