185.000 Besucher Die Airpower in Zeltweg ist zu Ende

Ein Unfall überschattet die Airpower19 in Zeltweg, der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt. 105.000 Besucher wurden trotz Regen am Samstag in Zeltweg gezählt, 80.000 waren es am Freitag.