Sommergespräch"Ich weiß nicht, warum wir aufi, eini, obi oder umi fahren"

Gloggi&Schicho, hier im Garten von "Gloggi" Winfried Vollmann in Kobenz © Josef Fröhlich

Die beiden wohnen nebeneinander, sind verschwägert, befreundet – und sie stehen seit fast 40 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Winfried Vollmann und Fritz Schicho gehören als „Gloggi&Schicho“ zum Urgestein der österreichischen Kabarettszene. In den 1990er-Jahren absolvierten sie bis zu 140 Auftritte pro Jahr in Österreich, Italien und Deutschland, zudem unterhielten sie über die Jahre mehr als 20 Mal Uno-Soldaten in Syrien, auf Zypern und im Kosovo. Wir sitzen an diesem Freitagvormittag im Haus von „Gloggi“ Winfried Vollmann in Kobenz, die ersten Jets von der Airpower sind schon zu hören.