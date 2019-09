Facebook

"Parken in Judenburg - natürlich gebührenpflichtig", wundert sich ein Leser über den Zustand des Parkplatzes © Gerhard Kühnelt

"Parken in Judenburg - natürlich gebührenpflichtig!" Ein Bild mit diesem Kommentar übermittelte uns der Judenburger Gerhard Kühnelt. Es zeigt den in schlechtem Zustand befindlichen Parkplatz in der Burggasse 31 (neben dem früheren Kastner & Öhler). Nach einem Regen ist der Zugang zum Parkautomaten kaum möglich, ohne in eine Wasserlacke zu steigen.