Die Airpower 2019 ist eröffnet © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Heute geht es los. Die 8. Airpower startet am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Insgesamt sind mehr als 200 zivile und militärische Luftfahrzeuge am Boden und in der Luft zu bestaunen, sie kommen aus 24 verschiedenen Nationen. Das Bundesheer zeigt vom Eurofighter bis zum Schulungsflieger DA-25 insgesamt 47 Flugzeuge und Hubschrauber, Partner Red Bull bringt seine historische "Flying Bulls"-Flotte ins Aichfeld. Dazu zeigen sieben Kunstflugstaffeln ihr Können. Wir berichten live und zeigen die besten Videos.