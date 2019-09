Facebook

80.000 Besucher lockte die Airpower am Freitag © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Der Freitag ist geschafft - und das zum Glück ohne Zwischenfälle. Kurz vor 18 Uhr ist die letzte Staffel gelandet, um 19 Uhr schließt das Gelände dann für die Besucher. Die Abreise hat schon am Nachmittag eingesetzt, aktuell staut es sich auf allen Abfahrten von den Parkplätzen und der Schnellstraße S36. Am Samstag geht es um sieben Uhr Früh wieder los - erwartet werden noch mehr Besucher als am Freitag. Insgesamt sind mehr als 200 zivile und militärische Luftfahrzeuge am Boden und in der Luft zu bestaunen, sie kommen aus 24 verschiedenen Nationen. Das Bundesheer zeigt insgesamt 45 Flugzeuge und Hubschrauber, Partner Red Bull bringt seine historische "Flying Bulls"-Flotte ins Aichfeld. Dazu zeigen sieben Kunstflugstaffeln ihr Können.