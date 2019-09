So spektakulär wie Filmstudent Luca Amhofer (25) aus St. Marein im Mürztal hat noch keiner die heimischen Eurofighter in Szene gesetzt.

Luca Amhofer vor der "Hercules", aus der er die Luftaufnahmen drehte © Daniel Gressler

Mayday, Mayday, Mayday!“ Das Notsignal aus dem Privatjet kommt nicht am Boden an. Ein Blitzschlag hat alle elektronischen Systeme lahmgelegt, im Blindflug irren die Piloten nun durch die Wolken. Während zwei Eurofighter des Bundesheeres mit Überschall dem Flugzeug entgegendüsen, spitzt sich an dessen Bord ein familiärer Konflikt zu ...