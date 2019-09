Zum ersten Mal gastierte das "Grip"-Motorevent am Sonntag in Österreich und lockte Auto- und Tuningfans nach Spielberg. In den sozialen Medien erntet die Veranstaltung auch Kritik von enttäuschten Besuchern.

Das "Grip"-Magazin lockte Tausende Zuseher © Sarah Ruckhofer

In Hinblick auf die Besucherzahlen ist die Österreich-Premiere von "Grip - das Motorevent" definitiv gelungen: In Deutschland sind die vom Fernsehsender RTL II veranstalteten Motorfeste bereits Kult, am Sonntag gastierte das Grip-Event nun erstmals am Red-Bull-Ring in Spielberg. Schon am frühen Vormittag stürmten Tausende Auto- und Tuningfans die steirische Rennstrecke, der Andrang war überraschend groß. Die offiziellen Zahlen werden zwar erst am Sonntagabend bekannt gegeben, die vollen Parkplätze aber sprechen eine deutliche Sprache.