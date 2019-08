Facebook

Andrea Hartleben und Martin Urban betreuen Lehrlinge der Region © kk

"Lehre statt Leere“ – unter diesem Motto werden in der Steiermark seit vier Jahren kostenlose Lehrlingscoachings angeboten. Finanziert wird das Angebot von den Ministerien für Digitalisierung und Arbeit sowie der Wirtschaftskammer. Für die Bezirke Murtal und Murau sind Andrea Hartleben und Martin Urban im Einsatz. „Wir bieten sowohl Betrieben und Lehrlingsausbildnern als auch Lehrlingen selbst und ihren Angehörigen unsere Hilfe an“, erklärt Hartleben. In vertraulichen Gesprächen werden Probleme erörtert: Kommt der Lehrling oft zu spät? Fällt das Lernen in der Berufsschule schwer? Passt die Kommunikation mit dem Chef nicht, gibt es Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz? „Die Themen sind sehr vielfältig.“ Das Angebot richtet sich an Klein- und Mittelunternehmen der Region sowie Jugendliche, die in einem aufrechten Lehrverhältnis stehen.