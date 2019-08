Facebook

Wohnungsbrand in Knittelfeld © Thomas Zeiler

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach am Donnerstag, dem 29. August, ein Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Knittelfeld aus. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung um 10:30 Uhr drangen die Einsatzkräfte in die in Vollbrand stehende Wohnung ein. Während ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Apfelberg die Flammen im ersten Stock bekämpfte, wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr Knittelfeld ein Kind aus dem zweiten Stock mittels Fluchthaube über das Stiegenhaus gerettet.