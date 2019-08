Facebook

Der "Adler"-Modemarkt eröffnet eine Filiale © Sarah Ruckhofer

Die „Arena am Waldfeld“ in Fohnsdorf wächst weiter: Am Donnerstag eröffnet die Modekette Adler ihre Türen im ehemaligen Gebäude des „Vögele“-Marktes in der Arena West. Damit erhöht die Adler Modemärkte AG ihre Filialzahl in Österreich auf 24, der nächste Adler-Markt befindet sich in Kapfenberg. Auch sonst tut sich einiges im größten Einkaufszentrum der Obersteiermark. Am 30. August eröffnet ein Yogastudio (oberhalb von Wutscher-Optik), in Planung ist zudem ein kleines Restaurant im früheren Geschäftslokal der „Zillertaler Trachtenwelt“. Neu ansiedeln wird sich auch ein Wettbüro, und zwar im Bereich der kürzlich erfolgten Umbauten rund um Forstinger. Noch in Bau befindet sich das Hotel im östlichen Bereich des Einkaufszentrums. Bewegung gibt es auch in Sachen ehemaliger Zielpunkt, hier dürfte 2020 oder 2021 eine Entscheidung fallen.

Zuvor, nämlich schon am Freitag, 30. August, wird das 19-jährige Bestehen der „Arena“ mit buntem Rahmenprogramm von 9 bis 22 Uhr gefeiert. „Nächste Woche gibt es dann wieder die Schultütenaktion“, verrät Tanja Perchtold. Am Freitag, 6. September, ab 15 Uhr bekommen alle Volksschüler eine Schultüte geschenkt.