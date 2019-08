Einiges Neues, aber auch prominente Abwesende bei der Flugschau in Zeltweg nächste Woche. An zwei Tagen gibt es von 9 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm.

Dietrich Springer, Raimund Riedmann, LH Hermann Schützenhöfer, Arnold Staudacher und Martin Weber vor dem neu lackierten Eurofighter © Herbert Pendl

Die internationale Flugshow Airpower19, die am 6. und 7. September am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg stattfindet, bietet rund 200 Luftfahrzeuge aus über 20 Nationen auf. Das Programm ist laut Projektleiter Brigadier Arnold Staudacher breit gefächert und attraktiv. Allerdings wird es diesmal keinen Überflug einer C-130 "Hercules" und auch keine großangelegte Luftlandung geben.