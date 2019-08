Facebook

Mehrere Tausend Fans werden am Red-Bull-Ring erwartet © (c) Nicolas Meiringer

Für die einen sorgt alleine die Bezeichnung für Fragezeichen, für andere ist es absoluter Kult: Zum ersten Mal gastiert das deutsche „Grip-Event“ heuer in Österreich, und zwar kommenden Sonntag (1. September) am Red-Bull-Ring in Spielberg. „Grip – das Motormagazin“ ist in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Männer das meistgesehene Magazin zum Thema Auto und Verkehr, seit mehr als zehn Jahren wird die Sendung auf RTLII ausgestrahlt. Fast eine Million Fans folgen den Moderatoren auf Youtube, die Videos wurden 434 Millionen Mal angesehen. Kurz: „Grip“ ist in Deutschland seit Jahren populär. Um die PS-begeisterten Autofans auch im wahren Leben zu vernetzen, finden sogenannte „Grip-Events“ statt.