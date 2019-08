Wegen zu geringer Schülerzahlen werden die Türen der Volksschule Winklern in der Gemeinde Oberwölz nach den Sommerferien nicht mehr geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Volksschule Winklern musste wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden © Jürgen Fuchs

In rund zweieinhalb Wochen, am 9. September, beginnt für die steirischen Schüler wieder ein neues Schuljahr. Einige Oberwölzer Kinder werden dann aber bereits an einem neuen Standort die Schulbank drücken. Denn die Volksschule im Ortsteil Winklern bleibt auch nach den Sommerferien geschlossen.