Am kommenden Samstag, den 26. August, beginnt wieder der Pferdemarkt in Schöder: Ein traditionsreiches Fest rund um das Pferd.

Das Programm beginnt am Samstag um 9.30 Uhr mit der Vorstellung der Pferde im Ring

Bereits im Jahre 1909 haben mehrere Bauern in den Gerichtsbezirken Murau und Oberwölz den Grundstein für die Pferdezucht gelegt und eine Genossenschaft gegründet. Zur Zeit sind ca. 160 Mitglieder aus allen Teilen der Steiermark mit 200 eingetragenen Stuten in der Genossenschaft vertreten. Waren es anfangs die sanften Noriker, so erfreuen sich in den letzten Jahren vor allem auch die Haflinger großer Beliebtheit. Die örtliche Reitergruppe in Schöder basiert auf Initiative dieser Pferdegenossenschaft und stellt den Haflinger als ideales Familien- und Sportpferd in den Mittelpunkt.