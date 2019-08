Facebook

Der Vorsitzende von "Tourismus am Spielberg" Michael Ranzmaier-Hausleitner und Geschäftsführerin Manuela Machner © Sarah Ruckhofer

Darf ein (an sich) ehrenamtlich tätiger Tourismuschef Aufwandsentschädigungen für bestimmte Leistungen kassieren? Diese Frage stand in den vergangenen rund fünf Jahren im Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Rechtsstreits zwischen dem Verband „Tourismus am Spielberg“ und dessen ehemaligem Vorsitzenden Gerald Taffanek, der sich für seine Tätigkeit von 2004 bis 2014 rund 153.000 Euro auszahlen hatte lassen. Nun ist in dem Verfahren eine endgültige Entscheidung gefallen.