Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Lost Taste" erobern nun auch Italien © kk

Sie träumen von einer großen Karriere in der Musikindustrie – und dieser Vision kommen Markus Maderdonner aus Lobmingtal und der Spielberger Niklas Steiner immer näher. Die beiden 21-Jährigen machen als Duo „Lost Taste“ Musik, zählen mittlerweile 9000 monatliche Hörer auf der Streaming-Plattform „Spotify“. Ihre erste Single „Counting down the Days“ wurde auf Youtube knapp 48.000 Mal aufgerufen, ihre zweite Single haben die beiden Murtaler gemeinsam mit der bekannten Grazer DJane Joana Plankl aufgenommen. Erschienen ist das Lied bei Kontor Records, dem größten Label für elektronische Musik im deutschsprachigen Raum.