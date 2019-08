Die beiden Frauen verunglückten (unabhängig voneinander) am Kreiskogel. Der Rettungshubschrauber C 12 brachte sie ins Spital.

Das Gebiet Zirbitzkogel/Kreiskogel © KK

Gleich zwei Mal war der Rettungshubschrauber C 12 Dienstagvormittag in den Seetaler Alpen im Einsatz: Gegen 10.30 Uhr verunglückte eine 59-Jährige im Klettersteig "Lukas Max-Kreiskogel". Die Frau dürfte auf dem Rückweg vom Zirbitzkogel eine Markierung übersehen haben und war deshalb auf den sehr schweren Klettersteig und nicht wie beabsichtigt auf den Wanderweg gekommen. Nach einiger Zeit verließ die Wanderin dann die Kraft: Sie konnte sich nicht mehr am Sicherungsseil halten und stürzte acht bis zehn Meter ab. Dabei verletzte sie sich ihren rechten Fuß schwer. Neben dem C 12 waren 26 Bergretter der Ortsstelle Judenburg, zwei Alpinpolizisten aus dem Murtal und ein Mitglied des Bundesheers samt Geländefahrzeug im Einsatz, um die schwer verletzte Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien und Murtalerin medizinisch zu versorgen.