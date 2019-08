Facebook

Zwei Pkw waren in einer Kreuzung in Zeltweg zusammengestoßen © FF/Thomas Zeiler

Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Samstagabend zu einem Unfall auf der L518 (auf Höhe des Fliegerhorsts Hinterstoisser in Zeltweg) aus: Eine Wienerin (31) - in ihrem Auto saßen neben der Lenkerin noch drei Personen aus Niederösterreich (44), Deutschland (33) und Wien (36) - hatte offenbar den Vorrang missachtet, sie stieß mit einem Pkw zusammen, in dem ein Ehepaar (47 und 48) aus dem Bezirk Murtal saß. Alle sechs wurden unbestimmten Grades verletzt.