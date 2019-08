Rund 300 Demonstranten sperren in diesen Augenblicken die Kreuzung der Friesacher Straße und der Murtaler Straße in Scheifling. Die Protestaktion richtet sich gegen die heftig kritisierte Schließung der örtlichen Hausapotheke.

Protestaktion in Scheifling © Raphael Ofner

Der Protest gegen die mögliche dauerhafte Schließung der Hausapotheke des Allgemeinmediziners Farhad Dianat in Scheifling hat eine neue Ebene erreicht. In diesen Augenblicken sperren rund 300 Demonstranten mit mehreren Traktoren die Kreuzung der B 317 (Friesacher Straße) und der B 96 (Murtaler Straße) in Scheifling.