Alfred Staber und Gilbert Taxacher können die 18. Auflage des Holzstraßenlaufs kaum noch erwarten © Alfred Taucher

Das Organisieren von sportlichen Großveranstaltungen will gelernt sein und ist nicht jedermanns Sache. Dementsprechend sind Frauen und Männer, die diese Verantwortung in die Hand nehmen, rar gesät.

Umso erfreulicher ist es, dass es in den Bezirken Murau und Murtal eine Reihe von Persönlichkeiten gibt, die ihre Freizeit in den Dienst von Sportgroßveranstaltungen stecken – und damit Athleten in den unterschiedlichsten Disziplinen die Möglichkeit geben, sich sportlich zu messen.