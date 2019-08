Zwei Verletzte mussten nach Unfall in St. Johann am Tauern aus Unfallwrack geborgen werden. Rettungshubschrauber im Einsatz.

© Gernot Eder

Am Donnerstagvormittag kam in St. Johann bei einem Überholmanöver ein Fahrzeug ins Schleudern und stürzte über eine Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zu liegen. Zwei Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten und setzten die Rettungskette in Gang. Der Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit, er kam ins LKH Judenburg. Die Beifahrerin wurde vom Rettungshubschrauber C 14 nach Judenburg geflogen.