Am Freitag, 2. August, soll die Kreuzung der B 317 und B 96 nahe der Billa-Filiale in Scheifling rund 40 Minuten lang blockiert werden. Eine Bürgerinitiative fürchtet um die ärztliche und medikamentöse Versorgungssicherheit in der Gemeinde.

Diese Kreuzung der B 317 und B 96 in Scheifling soll am Freitag, dem 2. August, rund eine Stunde lang im Rahmen einer Protestaktion blockiert werden © Gemeinde Scheifling

Seit Tagen sorgt die mögliche dauerhafte Schließung der Hausapotheke in Scheifling für heftigen Widerstand in der Scheiflinger Bevölkerung, nun wird der Protest auf die Straße getragen. Eine vor Kurzem gegründete Bürgerinitiative ruft am Freitag, dem 2. August, gegen 13.30 Uhr zu einer Straßensperre in Scheifling auf.