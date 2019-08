Kleine Zeitung +

Protestaktion Bürgerinitiative gegen Schließung der Hausapotheke Scheifling ruft zu Straßensperre auf

Am Freitag, dem 2. August, soll die Kreuzung der B 317 und B 96 nahe der Billa-Filiale in Scheifling rund eine Stunde lang blockiert werden. Die Bürgerinitiative fürchtet um die ärztliche und medizinische Versorgungssicherheit in der Gemeinde.