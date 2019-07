Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tatjana Meklau hat als erste Österreicherin die 60 Meter-Marke im Hammerwurf übertroffen © Alfred Taucher

Was bisher noch keiner österreichischen Hammerwerferin gelungen ist, hat Tatjana Meklau in Innsbruck auf dem Weg zum Staatsmeistertitel gleich zwei Mal geschafft: das vier Kilogramm schwere Sportgerät über eine Weite von mehr als 60 Metern zu schleudern.



Die 19-Jährige hat mit ihrem ersten Wurf über 60,14 Meter Geschichte geschrieben: „Als ich die Weite gehört habe, habe ich Luftsprünge gemacht und vor lauter Freude zu weinen begonnen.“ Mutter, Schwester und Trainer waren als erste Gratulanten sofort zur Stelle. „Dann habe ich die Spannung und die Konzentration zwar etwas verloren, aber natürlich wieder alles versucht, diese für die weiteren Würfe wieder aufzubauen.”



Das hat sich für die ehemalige Atus Knittelfeld-Leichtathletin und das jetzige Aushängeschild des SV Schwechat vor allem beim letzten Durchgang gelohnt: „Durch das lautstarke Anfeuern war ich so beflügelt und habe noch etwas drauflegen können. Ich habe sofort gespürt, dass dieser Wurf überhaupt einer meiner Besten bisher war, und hatte schon im Wurfkreis einen Gänsehautmoment. Als ich dann 61,37 Meter gehört habe, bin ich erneut in Tränen ausgebrochen und vor lauter Freude, begleitet von unzähligen Umarmungen, noch auf der Laufbahn zusammengesackt.”



Ein bemerkenswerter Erfolg einer Leichtathletik-Zukunftshoffnung, die als U 23-Athletin bereits in der „Allgemeinen Klasse“ für Furore sorgt und erst knapp vor den Meisterschaften eine wichtige technische Umstellung vorgenommen hat: „Ich habe auf vier Drehungen umgestellt und musste daher meine Technik in der ersten Drehung total verändern. Vor den Meisterschaften habe ich es zwei Mal probiert und ich habe mich gleich wohl gefühlt.“ Eine Umdrehung mehr bedeutet für Meklau, dass ich „noch schneller bin und dadurch auch mehr Schwung habe“. Diese Umstellung heißt für die junge Rekordhalterin auch mehr Steigerungsmöglichkeiten.



Mit ihrer aktuellen Bestweite hat sich Meklau europaweit unter die Top 30 der U 23-Klasse geworfen. Gemeinsam mit Trainer Robert Ruess gilt es jetzt den Schwung der Staatsmeisterschaften mitzunehmen, um bei den nächsten Bewerben (wie der Team-Europameisterschaft vom 9. bis 11. August in Varazdin, Kroatien) in Hochform zu sein. Fix dabei ist die frischgebackene Rekordhalterin auch beim Einladungsmeeting „Mid Summer Track Night“ in Wien, wo sie am LAZ-Platz ihren eigenen Anlagenrekord von 58,25 Meter überbieten möchte, damit sie am Ende auch die dafür ausgesetzte 1000 Euro-Prämie einstecken kann.



„Meine mittel- und langfristigen Ziele sind neben dem ständigen Hinaufschrauben der Rekordmarke auch ein Top Acht-Rang bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2021 und Top Fünf-Platzierungen bei internationalen Meetings.“ Meklau ist übrigens aktuell nicht nur österreichische Hammerwurf-Rekordhalterin, sondern auch Weltrekordhalterin im Handtaschen-Weitwerfen. Im Wiener-Sportcenter Donaucity hat sie eine 1000 Gramm-Handtasche mit der klassischen Hammerwurf-Technik auf die neue weltweite Rekordmarke von 49,69 Meter geschleudert.



Während ihrer Kinder- und Schülerzeit hat die Tochter des ehemaligen Superbike-Piloten Andreas Meklau eine erfolgreiche Ski Alpin-Sportkarriere ins Auge gefasst. Eine Verletzung hat sie aber bereits frühzeitig aus allen Karriereträumen gerissen und sie in jungen Jahren zur Leichtathletiksektion des Atus Knittelfeld geführt. Trainer Wolfgang Mühlthaler hat ihr Talent in den Wurfdisziplinen erkannt und gefördert.