Spielberg"Formula Student" gastiert am Red-Bull-Ring

Schon in der Vergangenheit fand die "Formula Student" am Red-Bull-Ring statt © Jürgen Fuchs

Am Red-Bull-Ring ist in diesen Wochen einiges los. Die MotoGP steht vor der Tür, Mitte August werden sich wieder Zigtausende Besucher das Rennwochenende nicht entgehen lassen. Ein Rennen der anderen Art, und zwar mit Drohnen, gibt es wiederum im Rahmen der „E-Mobility Play Days“ am Ringgelände zu sehen. Derzeit geben aber Studierende aus aller Welt in Spielberg ordentlich Gas.



In dieser Woche startete die „Formula Student“, an der 58 Teams (1500 Studierende) aus 18 Nationen teilnehmen. Es handelt sich um einen internationalen Konstruktionswettbewerb, bei dem Studierende Rennwagen konzipieren, konstruieren und bauen. Dabei wird sowohl an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren als auch mit Elektroantrieb gearbeitet.



Im Vorjahr holte „TU Graz Racing“ der Technischen Universität Graz einen ersten Platz in der Wertung für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Das Team ist als österreichischer Vertreter wieder am Start, weitere nationale Teilnehmer sind: „joanneum racing graz“ der Fachhochschule Joanneum, „OS.Car Racing“ der FH Campus Wien und „TUW Racing“ der Technischen Universität Wien.



Der Wettbewerb setzt sich aus einer technischen Abnahme, statischen und dynamischen Disziplinen zusammen. Businesspläne und Kostenaufstellungen müssen einer fiktiven Investorengruppe vorgestellt werden, dabei ist natürlich auch Verkaufsgeschick gefragt.

Bei den dynamischen Bewerben geht es unter anderem um Schnelligkeit und Ausdauer. Bewertet wird auch der Kraftstoffverbrauch im Verhältnis zur Rundenzeit.



Gesponsert wird die Veranstaltung von diversen Größen aus der Automobilbranche, die persönlich an Ort und Stelle sind und die Tage auch zur Vernetzung nutzen. Bis morgen, 1. August, wird am Ring noch getüftelt.