Die Solisten Hossein Samieian, Klaus Steinberger und Alexander Umundum mit Lore Schrettner und Bürgermeister Bruno Aschenbrenner in der Kirche St. Marein © Josef Reibenbacher

Ein beständig hohes Niveau zu halten und sich gleichzeitig Jahr für Jahr neu zu erfinden: Das ist die Kunst, die Lore Schrettner mit der Internationalen Musikwoche seit 38 Jahren beherrscht.



Zum ersten Mal gab es in Großlobming eine Kooperation der Musikwoche mit dem Gitarrenfestival Seckau. Das Duo „Violarra“ mit Daniela Hölbling (Violine) und Johann Palier (Gitarre) eröffnete die Musikwoche am 26. Juni in der Fachschule Großlobming unter anderem mit Werken von Georg Friedrich Händel, Niccolò Paganini, Fritz Kreisler, Astor Piazzola, Sir Karl Haidmayer und Atanas Ourkouzounov.