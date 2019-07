Facebook

Das Risiko für Waldbrände ist in den Sommermonaten besonders hoch © kk

Während der Sommermonate herrscht starke Brandgefahr in den heimischen Wäldern. Die aktuelle Hitzewelle verschlimmert die Lage zusätzlich. Denn die Trockenheit von Boden und Vegetation aufgrund der hohen Temperaturen, begünstigt die Entstehung von Waldbränden. Deshalb wurde von den Bezirkshauptmannschaften Murtal und Murau eine gesetzliche Verordnung erlassen, die das Rauchen und Feueranzünden im Wald, als auch in Waldnähe verbietet. Bei Verstößen ist mit einer Strafe von bis zu 7270 Euro oder mit einem Freiheitsentzug von vier Wochen zu rechnen. Die strenge Ahndung erfolgt nicht ohne Grund, denn etwa 90 Prozent der Waldbrände werden von Menschen verursacht. Beispielsweise durch Zigaretten, Glas- und Alu-Abfälle. Die Folgen für das lokale Ökosystem sind verheerend. Der verbrannte Waldboden benötigt Jahrzehnte um sich vollständig zu regenerieren. Zusätzlich besteht große Gefahr für die Feuerwehrkräfte, die sich während der Löschmaßnahmen oft selbst in Lebensgefahr befinden. Die Verordnung ist bis 30. September gültig.