Am Donnerstag steht der heißeste Tag der Woche bevor. Am Wochenende gehen die Temperaturen aber zurück.

Tier und Mensch sehnen sich in diesen Tagen in den Bezirken Murtal und Murau nach Abkühlung © Photo-SD - stock.adobe.com

Sonnencreme, Schokoladeeis und Co. waren in den vergangenen Tagen in der Region besonders gefragt – und das dürfte sich auch bis zum Wochenende nicht ändern. Denn die aktuelle Hitzewelle hat die Region weiterhin fest im Griff.